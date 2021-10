Święta niepewność

In vita mors certa est – nie wiem, czemu przemknęła mi przez głowę akurat łacińska wersja sentencji głoszącej, że tylko śmierć pewna, powtarzanej zapewne w wielu czasach i kulturach. Zamglone powietrze pulsowało niebieskim światłem. Rower, pomalowany bladozieloną odblaskową farbą, to gasł, to rozbłyskiwał na brzegu chodnika po drugiej stronie ronda. Na krawędzi jezdni, pomiędzy sylwetkami policjantów i ratowników medycznych można było dostrzec ciemny, podłużny kształt. Tuż obok stała stara furgonetka w kolorze mgły.

Może chodziło o to, że gdy wyminął mnie, ocierając się niemal o lewą przednią szybę, mknąc wąskim pasem drogi pomiędzy samochodami tkwiącymi w korku i delikatnie balansując, by nie uderzyć w żadne lusterko, wydawał się – w tej kolorowej kolarskiej kurtce, czapce z daszkiem i ze słuchawkami na uszach – jedynym żywym organizmem wśród metalowych maszyn...