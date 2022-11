Stop poniżaniu osób transpłciowych!

Jesteśmy świadkami próby dehumanizacji i dyskredytacji tych osób przez osoby publiczne, wypowiadające się w mediach i na spotkaniach z obywatelami. Historia uczy, że dalsza eskalacja tego typu działań prowadzić może do aktów fizycznej agresji czy wręcz prób fizycznej eliminacji naznaczanej w taki sposób grupy.

Stanowisko wyrażone w Deklaracji Praw Seksualnych Światowego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego podkreśla, że prawa seksualne są prawami człowieka, a ich przestrzeganie jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia i utrzymania zdrowia psychicznego i seksualnego. Zróżnicowanie ludzkiej seksualności i płciowości w zakresie tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej uznane zostało przez wiodące naukowe towarzystwa międzynarodowe i krajowe za fakt niemający charakteru patologii. Dane naukowe potwierdzają, że przemoc i społeczne wykluczenie negatywnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne osób transpłciowych, a w skrajnych przypadkach doprowadzają do samobójstwa. Osobami szczególnie podatnymi na doświadczanie stresu mniejszościowego są osoby transpłciowe, które niejednokrotnie potrzebują dodatkowego wsparcia w związku z odczuwaniem dysforii płciowej, a negowanie ich odczuwanej tożsamości prowadzi do znacznego cierpienia.

Wzywamy przedstawicieli partii wszystkich opcji, dziennikarzy i inne osoby publiczne do zaniechania stosowania języka nienawiści, szczególnie wobec osób nieposiadających wystarczających zasobów do bronienia swoich praw.

Zarząd Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego