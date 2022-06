Skąd się wzięły przykazania

I rzekł Wiekuisty do Mojżesza u góry Synai tak: »Oświadcz synom Israela a powiedz im, gdy wnijdziecie do ziemi, którą oddaję wam, wtedy obchodzić ma ziemia Sabbat Wiekuistemu«” (Kpł 25, 1-2). Przykazanie o roku szabatowym na górze Synaj? Czy tam nie zostało dane tylko Dziesięć Przykazań? Otóż nie. Według tradycyjnego podejścia Izrael otrzymał na górze całą Torę. Dziesięć przykazań to po hebrajsku „dziesięć wypowiedzeń” (por. z gr. Dekalog) – stanowią one ogólne warunki synajskiego przymierza i mieszczą się w nich wszystkie przykazania, których symbolicznie jest 613. Ponadto na Dekalog składa się 620 liter, co odpowiada owym sześciuset trzynastu plus siedmiu przykazaniom, które „dołożyli” rabini (np. zapalanie świec szabatowych czy odmawianie błogosławieństw).

Wróćmy do naszego wersu. Midrasz zastanawia się, co szczególnego łączy szemitę z górą Synaj – przecież...