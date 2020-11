Role, rólki i przeboje

W przedostatniej scenie premierowego odcinka serialu „Król”, kiedy Kum Kaplica z towarzyszami piją wódkę w restauracji Simon i Stecki, w tle przemyka kierownik sali. Łatwo to przegapić, ale gra go sam Szczepan Twardoch, autor powieści „Król”. Kilka tygodni przed premierą pisarz donosił na swoim facebookowym profilu, że „dla zabawy” wystąpił w serialu „w malutkiej rólce”. Takie cameo dodaje produkcji, której pisarz jest zresztą współscenarzystą, wyraźną sygnaturę: to autoryzowany produkt, część literackiego projektu Szczepana Twardocha.

Nic w tym dziwnego. Autor „Króla” od lat konsekwentnie splata swój wizerunek medialny – a ten, ściśle kontrolowany, jest w gruncie rzeczy wszystkim, co wiadomo o pisarzu – z kolejnymi swoimi powieściami w sposób, który skłania do utożsamienia twórcy z jego głównymi bohaterami. Kostek Willemann w „Morfinie”, który od wojny woli kobiety,...