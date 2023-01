Przyszłość Kościoła leży w Afryce i Azji

Na stu mieszkańców świata przypadało w 2000 r. 17,3 katolika, a 20 lat później: 17,7.To globalne ujęcie zaciera jednak istotny trend: o ile w tym czasie liczba katolików w Europie spadła (z 41,3 do 39,6 proc.), to w Afryce wzrosła z 16,5 do 19,3 proc. W Azji wzrosty są nieco mniejsze (z 2,9 do 3,3 proc.), a sytuacja w Amerykach pozostaje stabilna. Są to najnowsze dostępne dane: za watykańskim „Annuarium statisticum Ecclesiae” podał je GUS.

Kryzys struktur Kościoła najwyraźniej widać w liczbie sióstr zakonnych: dwie dekady temu było ich na świecie 801 tys., obecnie 619 tys. Ale znowu: o ile w Europie ich liczba spadła z 366 tys. do 208 tys., to w Afryce wzrosła z 52 tys. do 79 tys., a w Azji nastąpił wzrost o rząd wielkości: z 13 tys. do 175 tys.

Afryka w ciągu 20 lat podwoiła liczbę księży: z 27 tys. do 50,5 tys. Wzrost odnotowuje też Azja: z 43 tys. do 71 tys. W ...