Prawdziwie zmartwychwstał

MAŁGORZATA NOCUŃ: Pamięta Pani opowieści swojej ukraińskiej babci na temat Wielkanocy?

OLGA SOLARZ: Dużo z jej wspomnień odnalazłam w tekstach źródłowych, studiując etnografię. Ale mówiła także o rzeczach rzadko występujących w literaturze. Np. o „kołodkach”, czyli huśtawkach. Wieszano je na grubych gałęziach drzew. We wsi huśtali się wszyscy: staruszkowie, dorośli i dzieci. Wierzono, że ten szybki ruch, w górę i w dół, pobudza przyrodę do życia. Czym wyżej ku niebu uniesie się huśtawka, tym urodzajniejsze będą plony. Obrodzą pszenica, proso, len. W kulturze agrarnej obfite zbiory oznaczają nie tyle powodzenie, co pełnię szczęścia.

Magiczny rytuał.

Tak. Na Ukrainie wiele z nich się zachowało. A niektóre obecnie się odradzają, co z ciekawością obserwuję podczas swoich podróży.

Moja rodzinna wioska także kojarzy mi się z krainą magiczną...