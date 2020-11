Polska wychodzi zza kulis

Kiedy w 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość odzyskało władzę, usiłowało zatrzymać społeczeństwo w stopklatce. Odrzucając „pedagogikę wstydu”, zdawało się mówić Polakom, że nie muszą już gonić za zagranicznymi wzorcami cywilizacji i obywatelstwa. Niech pozostaną tacy, jacy są, pozbędą się kompleksów i zaczną korzystać z owoców transformacji po dekadach wyrzeczeń.

Rząd obiecywał, że te owoce pomoże rozdzielić bardziej sprawiedliwie. Do tego zarówno szkoła, jak i media publiczne zostały zmuszone do swego rodzaju podróży w przeszłość. Zlikwidowano bez przekonującego uzasadnienia merytorycznego gimnazja. Programy informacyjne telewizji publicznej zamieniono w tuby propagandowe rządu, jakby nie zauważając faktu, że media państwowe już od dawna nie mają monopolu na informację. Przypominało to wszystko rodzimą, uwspółcześnioną wersję „Good Bye, Lenin!”, niemieckiego przeboju kinowego, w...