Pakistan: pierwszy gość Putina traci władzę

Imran Chan twierdzi, że Amerykanie nie wybaczyli mu jego wyprawy do Moskwy, która wypadła akurat w dzień, gdy Rosja napadła na Ukrainę. Pakistańczyk nie posłuchał zachodnich dyplomatów odradzających mu podróż, tłumaczył, że termin wizyty ustalono dawno temu i niezręcznie było ją odwoływać lub przenosić. Tym bardziej że na Kremlu mogłoby to zostać odebrane za akt nieprzyjazny, a Pakistanowi zależy, by żyć w najlepszych stosunkach ze wszystkimi, nawet z odwiecznym wrogiem, Indiami.

Nie planując tego, Imran Chan stał się więc pierwszym gościem rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który po najeździe na Ukrainę został na Zachodzie okrzyknięty zbrodniarzem wojennym.

Spisek Zachodu

Kiedy na początku marca opozycja złożyła w parlamencie wniosek o wotum nieufności dla rządu, premier przekonywał, że jest ofiarą zdradzieckiego spisku, zawiązanego przez jego rodzimych...