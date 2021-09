Otworzyć zamknięte drzwi

Właśnie obchodzimy 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która niemal zakończyła historię polskich Żydów, jak również większości społeczności żydowskiej w Europie w ogóle. Ale Hitlerowi i jego pomocnikom się nie udało. Polscy Żydzi są i będą, a ich historię i teraźniejszość opowiada Muzeum Polin: nowoczesne, uhonorowane tytułem najlepszego w Europie, położone w sercu dawnej dzielnicy żydowskiej na warszawskim Muranowie.

Instytucja, którą mam zaszczyt kierować, w ciągu zaledwie 7 lat swego istnienia gościła miliony odwiedzających, zrealizowała najbardziej udane pod względem frekwencyjnym wystawy czasowe po 1989 roku, zorganizowała dziesiątki tysięcy godzin warsztatów edukacyjnych i niezmierzoną liczbę wydarzeń kulturalnych i naukowych.

Nieskromnie powiem, że to dużo. Może nawet bardzo dużo. Ale wciąż za mało, by wypełnić naszą misję. Abyśmy mogli powiedzieć: „nie ma historii Polski bez historii polskich Żydów”, potrzeba wspaniałych, odważnych, mądrych i wyjątkowych ludzi, którzy często bez żadnych środków, czasem na przekór przeciwnościom przywracają pamięć o Żydach zamieszkujących ich małe ojczyzny.

Nagroda Polin to jest ich święto, hołd oddany ich pracy, często pracy społecznej, wolontaryjnej. Właśnie za sprawą tych absolutnie niezwykłych osób polscy Żydzi przestają być jedynie wzmianką w podręczniku – dawno zapomnianą, wymarłą historią. Ożywają wspomnienia, ożywa pamięć o ludziach i zdarzeniach, które składają się na nasze wspólne polsko-żydowskie dziedzictwo.

Zachęcam do zgłaszania tych niezwykłych osób do nagrody, którą w tym roku będziemy wręczać po raz siódmy. Oni swoją pracę wykonują często bez większego rozgłosu, skromnie. Czas, by im wszystkim za to podziękować. ­Zadbajmy więc wspólnie, by ich zaangażowaniu nadać rozgłos. To potrafi otworzyć niejedne zamknięte drzwi. ©

ZYGMUNT STĘPIŃSKI jest dyrektorem Muzeum Polin, członek kapituły Konkursu Nagroda Polin 2021