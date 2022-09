Szukając nadziei

Pod koniec listopada Muzeum POLIN po raz ósmy przyzna nagrody osobom lub organizacjom szczególnie zasłużonym dla ratowania materialnej i niematerialnej spuścizny polskich Żydów. Wyróżnimy tych, którzy poświęcają czas i energię, by pielęgnować to, co przetrwało kataklizmy XX wieku. Kataklizmy, które niemal doprowadziły do ustania życia żydowskiego na ziemiach polskich. Jednak to życie szczęśliwie przetrwało i wciąż, mimo wielu przeciwności, rozwija się. W wielu miastach i miasteczkach jest to zasługą finalistów konkursu Nagroda POLIN. Dzięki nim do tysiącletniej historii Żydów polskich wytrwale dopisywane są kolejne rozdziały.

Tegoroczną Nagrodę POLIN wręczać będziemy w czasie szczególnym. Wojna za naszymi granicami wywołana przez rosyjską agresję na Ukrainę dowodzi, że lekcje z dwudziestego stulecia nie zostały odrobione. W „skrwawione ziemie” znów wsiąka krew pomordowanych kobiet, mężczyzn i dzieci. Zbrodnie dokonane przez najeźdźców w Buczy i wielu innych ukraińskich miejscowościach mimowolnie przywołują obrazy sprzed 80 lat.

Choć w dzisiejszych czasach trudno o optymizm, nadziei szukać można właśnie w aktywistach i wolontariuszach – ludziach, którzy bezinteresownie chcą zmieniać świat. Kierują nimi najszlachetniejsze pobudki – niezależnie, czy pielęgnują pamięć o swoich żydowskich sąsiadach, czy przynoszą kanapki zgłodniałym ludziom, uciekającym przed wojną. Te wielkie pokłady dobra i miłości pozwalają wbrew wszystkiemu wierzyć, że dobre czasy i pokój w końcu nastaną. ©

Autor jest dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.