Ochrona zdrowia: system do gruntownej naprawy

Eksperci są zgodni: przejście kolejnych fal pandemii nie odsłoniło nieznanych słabości systemu ochrony zdrowia. Co najwyżej pogłębiło i unaoczniło opinii publicznej te od lat znane. – Fundamentalnym problemem jest niedobór lekarzy, pielęgniarek, ratowników i innych pracowników medycznych – wymienia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Rankingi OECD regularnie umieszczają Polskę w ogonie Europy. Według raportu tej organizacji z 2021 r. w Polsce przypada 2,4 lekarza na tysiąc mieszkańców; za nami jest tylko Turcja. Średni wskaźnik dla krajów OECD to 3,6. Według Gałązki-Sobotki sprowadzanie problemu do liczebności personelu to jednak jego spłycenie: – Od dekad brakuje myślenia długoterminowego, strategicznego, opartego na prognozach biorących pod uwagę zmiany społeczne, zmiany na rynku pracy czy w technologiach. W...