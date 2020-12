O pasterstwie

Patrzę przez okno na moje stado. Na moją owczarnię. Listopadowe słońce srebrzy siwe grzbiety. Stoją spokojnie przed furtką i czekają, aż je wypuszczę na łąkę, na ostatnią trawę zwarzoną przymrozkiem. Potem, gdy już wyjdą, widuję je to tu, to tam w pagórkowatym krajobrazie. Drepcą, skubią, polegują. Znikają za wyniosłością, by znów się pojawić w zaroślach po lewej, gdzie wynajdują zielone pędy jeżyn. Potem zabierają się do beli siana, którą systematycznie wyżerają od środka. A potem znowu gdzieś w górę, w stronę wyschniętego jaru porośniętego krzewami i samosiejkami olch i jesionów, dziką różą i tarniną. Tam też sobie coś znajdują. Ruchliwe, delikatne pyszczki przebierają wśród pędów, gałązek i listków. O zmierzchu zjawiają się u furtki i spokojnie czekają, aż je wpuszczę. A jeśli nie, to idą sobie pomiędzy świerki i modrzewie rosnące za ogrodzeniem i układają się na ziemi, żeby żuć i...