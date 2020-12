Nowe wino, nowe bukłaki

„Apel zwykłych księży” to wezwanie, by nie wykorzystywać religii do celów politycznych. Na zdjęciu uroczystość konsekracji kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Toruń, 18 maja 2016 r. TYTUS ŻMIJEWSKI / PAP