Nowa odsłona Festiwalu Conrada – dyrektorką kreatywną została Olga Drenda!

W ciągu ostatnich 15 lat Festiwal Conrada, organizowany w partnerstwie przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Tygodnika Powszechnego, stał się najważniejszą imprezą literacką w Polsce i jedną z największych w Europie. Dzięki niemu setki (a może tysiące? kto to zliczy…) pisarzy i pisarek gościło w Krakowie, dziesiątki tysięcy (może setki…) miłośników i miłośniczek czytania miało okazję spotkać się ze swoimi ulubionymi autorami i autorkami, dyskutować o książkach, a także sprawach, które nas nurtują – i współtworzyć to wspaniałe święto literatury.

Ten sukces nie byłby możliwy bez ustępujących w tym roku dyrektorów Festiwalu, czyli Michała Pawła Markowskiego oraz Grzegorza Jankowicza, którym dziękujemy za pracę, pomysły i nigdy niesłabnącą pasję dla literatury!

Nową dyrektorką kreatywną Festiwalu została Olga Drenda, pisarka, antropolożka i felietonistka „Tygodnika Powszechnego”.

– Chciałabym utrzymać charakter Festiwalu jako wielkiej, inspirującej rozmowy, do której zapraszamy wszystkich, a przede wszystkim pokazać, jak bardzo i na jak wiele sposobów literatura działa, wciąga, porusza. Będę się starać, by było to wydarzenie, z którego ludzie wynoszą świeże myśli, inspiracje i intuicje, które będą żywo wspominać i na które będą powracać – mówi.

A jak wygląda symboliczne przekazanie dyrektorskich obowiązków, możecie zobaczyć sami, bo udało się nam uwiecznić ten moment na filmie.