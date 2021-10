Noble 2021: znamy laureatów z chemii

Związki chemiczne powstają w najróżniejszych rekcjach. Aby reakcje mogły zachodzić wydajnie, często konieczne okazuje się zastosowanie jakiegoś dodatkowego elementu. Tegoroczni laureaci opracowali zupełnie nowy mechanizm tworzenia związków chemicznych z wykorzystaniem enzymów (głównie specyficznych białek) oraz metali. List sprawdził, czy reakcja enzymatyczna wymaga całej cząsteczki, czy też może być przeprowadzana przez pojedyncze aminokwasy. W udanym doświadczeniu użył jednego z nich – proliny. MacMillan z kolei wyprodukował proste cząsteczki organiczne, które w odróżnieniu od metali mogły pracować w szerokich warunkach środowiska. Wykorzystywane przez obu badaczy molekuły działały, ponieważ posiadały atom azotu, który ma naturalne powinowactwo do potrzebnych w reakcjach elektronów.

Odkrycia te przyczyniły się do opracowania zupełnie nowej drogi katalizy, rozwijanej intensywnie od 2000 r. Z jednej strony nowo opracowywane cząsteczki naśladują enzymy. Z dużą specyficznością przeprowadzają reakcje tworzenia konkretnych asymetrycznych związków (mających się do siebie jak lustrzane odbicia dłoni). Podobnie jak one mogą działać w ciągu reakcji bez zbędnych produktów ubocznych. W odróżnieniu od metali są bardziej stabilne. Nowa metoda jest również tańsza i bezpieczniejsza dla środowiska.