Najważniejsze pytanie świata

MARCIN ŻYŁA: Zacznijmy od prasówki. 16 lutego, wtorek.

DARIUSZ ROSIAK: Al-Jazeera ma na głównej stronie zamach na amerykańską bazę w irackim Kurdystanie. No, to jest bardzo ciekawe. Zabity żołnierz, ranni, do ataku przyznała się jakaś nieznana grupa szyicka, „Strażnicy Krwi”. BBC zaczyna od Mjanmy, czyli dawnej Birmy. Rozwija się tam sytuacja po zamachu stanu. Jest dużo o nowej szefowej Światowej Organizacji Handlu, pierwszej kobiecie i pierwszej Afrykance na tym stanowisku. I oczywiście szczepionka. W Izraelu preparat Pfizer/BioNTech notuje taką samą skuteczność jak podczas testów.

Dzień jak co dzień?

To tylko depesze. Relacjonują świat w specyficzny sposób. Dzieje się, gdy dzieje się źle. Tak naprawdę staram się czytać powieści. One opowiadają o kondycji ludzkiej. Właśnie kupiłem kilka książek Faulknera. Czytałem go na studiach i chciałem...