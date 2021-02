Na oparach

Zwykle dzieje się to nagle. Z reguły życie „przed” oddziela od tego „po” wizyta w szpitalu. Jesień 2019 r. Ojciec mieszkającej we Władysławowie Danuty Mireckiej-Kowalskiej, cierpiący od pięciu lat na chorobę szpiku kostnego 83-letni wówczas wdowiec, mdleje w łazience. Łamie kręgosłup, a lekarze rozkładają ręce: operacja – ze względu na ogólny stan pacjenta – wykluczona.

– Tak oto mój w pełni sprawny wówczas tata wrócił po czterech dniach do domu jako osoba zależna od innych – opowiada pani Danuta.

W ten lub podobny sposób nowe życie zaczynają co roku tysiące Polaków: po wypadku, w efekcie zaawansowanego nowotworu, paraliżu, postępującej choroby Alzheimera. Przykuci do łóżka, zależni od bliskich – do końca, który może nastąpić za miesiąc, ale równie dobrze za rok lub dekadę.

Rzadko to nowe życie układa się tak modelowo jak w przypadku Danuty Mireckiej-Kowalskiej i...