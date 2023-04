Muzyka strawna. Przepis na frittatę

Zdarzyło się wam wyjść z restauracji czy baru, bo grali paskudną, a do tego za głośną muzykę? Zwłaszcza ten drugi problem jest, jak wynika z moich doświadczeń, kwestią pokoleniową. To żadne jojczenie późnego baby-boomera, istnieją dobrze udokumentowane badania wrażliwości, czy raczej niewrażliwości na silne bodźce dźwiękowe skorelowanej z tym, czy ktoś od przedszkola nosił słuchawki na uszach. Ale co, jeśli poziom decybeli nie jest szczególnie bolesny, ale za to muzyka jako taka budzi mdłości? I nie mówimy tu o lokalach z wyrazistym środowiskowym czy sekciarskim wręcz przekazem. Tylko o miejscach niewinnie uniwersalnych, mieszczących się w luźnych ramach gustu i oczekiwań bezpiecznej, szerokiej większości. Jeśli wypełnia je ściszona „ambientowa” sieczka w najpowszechniejszym wydaniu, wzięta wprost z dźwiękowego śmietniska zapełniającego windy, poczekalnie i hale odlotów, to da się ją...