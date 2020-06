Zjedz łąkę

Od popularnego szczawiu czy chrzanu, przez mniej znane dzikie szparagi, pokrzywę, młode pędy chmielu i dziką marchew, aż po kwiaty jastruna, nasiona przytulii czepnej czy… niedojrzałe purchawki – wszystko to możemy zamienić w pyszne napoje, zupy, wypieki i desery. A to tylko niektóre dziko rosnące smakołyki! Dlatego warto wrócić do dzikiej kuchni, która przed naszymi przodkami nie miała tajemnic.

Nie wszędzie znajdziemy te same rośliny, ale na każdej łące występuje przynajmniej kilka takich, które mają jadalne i smaczne kwiaty, liście lub korzonki. Pamiętajmy jednak, żeby przed wyruszeniem na ich poszukiwanie zaopatrzyć się w dobry atlas dzikich roślin albo, jeszcze lepiej, zapisać się na warsztaty. Wtedy łatwo i bezpiecznie skorzystamy z pyszności, jakie ofiarowują nam łąki.

A oto kilka pomysłów, jak zjeść to, co na nich znajdziemy. ©

Chleb pokrzywowy

...