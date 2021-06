Misje pod specjalnym nadzorem

Na pierwszym filmie dwie czarnoskóre dziewczynki jedzą z misek na podłodze. Komentarz misjonarza: „Podano do stołu”. Na drugim trzyletni chłopiec pierze ubrania uderzając nimi o posadzkę – do nagrania dodano podkład dźwiękowy z reklamy pralki.

Poczucie wyższości, brak szacunku wobec dzieci i paternalizm to najłagodniejsze zarzuty, które dziennikarze „Gazety Wyborczej” – w publikowanym w maju cyklu „Pan życia i śmierci” – postawili ks. Dariuszowi Godawie. W 2009 r. w sierocińcu założonym przez niego w Kamerunie, pod gruzami zawalonego podczas burzy dachu zginęło dwóch chłopców. Jak ustaliła policja, przez noc byli zamknięci w tym budynku w ubikacji za karę, że nie nakarmili rasowych psów misjonarza, hodowanych na sprzedaż do Europy. Dominikanin (wydalono go z zakonu w 2018 r.) uniknął odpowiedzialności, uciekając do Europy. Po dwóch latach powrócił jednak do Afryki i w...