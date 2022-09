Miasto dla dzieci

Kilkadziesiąt kilometrów szlaków, ogród zoologiczny, kopiec Piłsudskiego, klasztor, zamek i ogromne polany wypoczynkowe. 419 hektarów: głównie buków z domieszką dębów i brzóz. To wszystko w największym lesie w Krakowie.

Co jeszcze znajdziemy w Lesie Wolskim? W samym środku ulokowane jest znane wszystkim zoo. Zaraz obok (wręcz za płotem) działa Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Znajdziecie tam bogatą ofertę zajęć dla najmłodszych: warsztaty ekologiczne, spacery z edukatorem po Lesie Wolskim i zwiedzanie ekspozycji w budynku. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci od lat 6, ale zdradzę, że byłam z młodszymi i też bardzo im się podobało, bo edukatorzy dostosowują się do wieku uczestników. Bilety najlepiej rezerwować online.

Symbioza znajduje się w budynku Pawilonu Okocimskiego, który stał opuszczony od lat 90. Po remoncie zastosowano w nim wiele rozwiązań ekologicznych. Pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i „zielony” dach. Do jego budowy wykorzystano rozchodniki (rodzaj sukulentów), które stosuje się do tłumienia hałasu, chłodzenia budynku latem i zbierania deszczówki wykorzystywanej potem w WC. Sprytnie, prawda?

Park leśny Witkowice

Niewielki las na północy Krakowa, na granicy z Zielonkami. Dojazd zajmuje tylko 15 minut, i to bez opuszczania granic miasta. Oprócz fragmentu lasu grądowego, który jest użytkiem ekologicznym, znajdziecie tu płytki strumyk Bibiczanka oraz naturalny plac zabaw, który powstał dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Drewniany plac „Leśna Kryjówka” jest idealnie wkomponowany w krajobraz: wiklinowe domki, labirynt z wierzby, krzesła i stoliki z pni drzew oraz miejsce na ognisko. To jedno z dwóch ­legalnych miejsc w ­Krakowie, gdzie można je zrobić (po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od Zarządu Zieleni Miejskiej). To właśnie w Lesie Witkowickim organizowałam już parę razy swojej październikowej córce leśne urodziny.

Park im. Tadeusza Kościuszki

Powstał już w XVI wieku i dzięki temu może pochwalić się starym drzewostanem. Znajdziemy tu głównie ogromne lipy, wiązy i... kasztanowce! Tak, jesienią alejka pełna kasztanów cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. W parku znajduje się Dworek Białoprądnicki, który pełni funkcję Centrum Kultury – odbywają się tu zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dorosłych i dzieci. Często w weekendy organizowane są dodatkowe wydarzenia, dlatego warto śledzić ofertę Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.

W parku znajduje się duży plac zabaw, ale też sporo miejsc do odpoczynku: od klasycznych ławek po leżaki oraz stoliki. W tym roku powstał tu niewielki ogród sensoryczny z wieloma gatunkami roślin.

Uroczysko Skałki Twardowskiego

Trzy kilometry od Wawelu położony jest jeden z najpiękniejszych fragmentów dzikiego Krakowa. Skały, polany, las pełen zróżnicowanej roślinności. Choć ­Uroczysko Skałki Twardowskiego w dużej mierze swój obecny kształt zawdzięcza działalności człowieka, to wciąż jest jednym z najciekawszych przyrodniczo terenów w mieście. Kiedyś pozyskiwano tu wapień i funkcjonowało kilka kamieniołomów.

Skałki Twardowskiego kojarzą się z Zakrzówkiem. Zalew jest w trakcie modernizacji, więc nie będę się na nim skupiać, a opowiem o czymś mniej znanym i równie ciekawym. Czy wiedzieliście, że w Krakowie znajduje się aż kilkadziesiąt jaskiń? I że jedna z najdłuższych jaskiń w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej położona jest w granicach miasta? Tak, Jaskinia Twardowskiego ma aż pół ­kilometra!

Łatwo wejść do jej pierwszej komnaty, ale dalej robi się dość niebezpiecznie. Zblokowane głazy mogą się oderwać, dlatego tego nie polecam, o ile nie jesteście grotołazami. W okolicach ­Zakrzówka znajdziecie też sporo asfaltowych i szutrowych alejek, idealnych na spacer z wózkiem. W kilku miejscach postawiono zadaszone wiaty, gdzie można odpocząć.

Park Jordana

Chyba najbardziej znany park miejski w centrum Krakowa, w którym znajdują się aż cztery place zabaw, skate park, korty, boiska do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki, ścianka wspinaczkowa, górka do zjeżdżania na sankach oraz miasteczko rowerowe. Nie sposób się tu nudzić! Taka zresztą była koncepcja założyciela tego parku, doktora Henryka ­Jordana.

Stworzył on prototyp ogrodu, który miał być miejscem dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, zabawy oraz wypoczynku. Dlatego właśnie w parku tym jest tak dużo boisk, kortów oraz siłowni na świeżym ­powietrzu.

Idea ogrodu jordanowskiego pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. To miejsce ważne także z historycznego punktu widzenia – dlatego znajdziemy tu alejkę z popiersiami znanych Polaków. Obok dbałości o zdrowie, ważne były (i są nadal) wątki patriotyczne. Każdy z placów zabaw zaś oferuje coś innego, od atrakcji dla maluchów po większe konstrukcje, gdzie odnajdą się starsze dzieci.©

