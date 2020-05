Luzowanie i badanie

Mikuláš Minář nie przebierał w słowach: „Gdy widzę to zamieszanie, które sieje rząd, to nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Muszę to »wydychać« na świeżym powietrzu – pójdę się przejść na Letną. Kto idzie ze mną?”. Sfrustrowanym Czechom więcej nie trzeba było mówić. Za Minářem, aktywistą z prodemokratycznego stowarzyszenia Milion Chwil, poszliby zresztą wszędzie. Nawet w czasie pandemii.

Na apel Minářa zareagowały setki ludzi. W środowy wieczór pod koniec kwietnia zjawili się w praskich Letenskich sadach uzbrojeni w pstrokate roušky (maseczki) i transparenty. U niektórych przekaz był wyszyty na maseczce: „Babišu, odejdź!”. Inni wymalowali pytania do premiera na kurtkach. Jedno trzeba przyznać: półtoramiesięczny lockdown – powszechna kwarantanna – nie tylko wyzwolił w Czechach kreatywność, ale jeszcze bardziej podburzył przeciwników premiera.

...