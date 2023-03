Luteranie: są granice ekumenicznej wyrozumiałości

Kościół będzie stanowczo bronił praw swoich duchownych przed przypadkami wykluczania ze względu na płeć czy wyznanie” – napisał w liście do wiernych zwierzchnik polskich luteran bp Jerzy Samiec. To reakcja na wydarzenie sprzed miesiąca, kiedy podczas ekumenicznych uroczystości w ramach Międzynarodowego Dnia Holokaustu na skutek protestu księży prawosławnych ks. Wiktoria Matloch (na zdjęciu) nie została dopuszczona do grona modlących się duchownych. Incydent był realizacją groźby wyrażonej przez metropolitę Sawę po tym, jak polscy luteranie po raz pierwszy ordynowali kobiety na księży w maju 2022 r. Zwierzchnik prawosławia oznajmił wtedy, że jego Kościół „wstrzymuje udział swoich przedstawicieli w różnorodnych spotkaniach ekumenicznych, (...) na których obecne będą »prezbiterki«”.

Według bp. Samca doszło do zakwestionowania autonomii jego Kościoła. Na przyszłość „w wypadku...