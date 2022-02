Kultura w skrócie

MUZYKA MYSZY

Czesko-polsko-francusko-słowacka produkcja „Nawet myszy idą do nieba” ma szansę na nagrodę francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej w kategorii najlepszy film animowany. Walczy także w dwóch kategoriach o Czeskie Lwy – jury doceniło muzykę, której twórcą jest polski kompozytor Krzysztof A. Janczak.

PRZECZAROWUJĄC ŚWIAT

Monumentalna praca Małgorzaty Mirgi-Tas, złożona z dwunastu wielkoformatowych tkanin, zostanie zaprezentowana w Pawilonie Polskim na 59. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji. Układ, forma i motywy dzieła nawiązują do słynnego „kalendarzowego” cyklu fresków z renesansowego Palazzo Schifanoia w włoskiej Ferrarze.

ENIGMA W POZNANIU

Polską replikę niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, zbudowaną w początkach lat 40. we Francji, oglądać można aż do lata w poznańskim Centrum Szyfrów Enigma. To jedyny publicznie dostępny eksponat tego rodzaju.

JAZZ NA KALATÓWKACH

W Galerii Poziom 4. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie wystawiono zdjęcia fotografa Andrzeja Dąbrowskiego. Obejrzeć można m.in. pierwszy Jazz Camping w schronisku na Kalatówkach w 1959 r., a także festiwale Jazz Jamboree lat 60. i portrety światowej sławy jazzmanów.