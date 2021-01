Kultura w skrócie

Atwood w Sopocie

20 stycznia o godz. 17.45 na profilach facebookowych festiwalu Literacki Sopot (tłumaczenie na język polski i polski język migowy) oraz Goyki 3 Art Inkubator (wersja anglojęzyczna) odbędzie się spotkanie z kanadyjską pisarką, autorką „Opowieści podręcznej”, Margaret Atwood (czyt. także: Potęga niuansów). Poprowadzi je prozaiczka Sylwia Chutnik.

Rok Baczyńskiego

W setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza na retransmisję koncertu Meli Koteluk z zespołem Kwadrofonik. Autorskich kompozycji napisanych do wierszy „zakochanego w życiu mistyka” wysłuchamy 22 stycznia o godz. 20.00 na profilu Facebookowym FINA Wałbrzyska 3/5.

Podróż w czasie

„Kosmograf” to renesansowy badacz i konstruktor zafascynowany tworzeniem map. W jego pracowni znajduje się maszyna czasu – nieskończona, brakuje kilku ważnych elementów. Aby zadziałała, należy zdobyć niezbędne do jej uruchomienia narzędzia. Powrót do naszych czasów wymaga dobrej znajomości historii. Gra ma kilka poziomów zaawansowania, odsłaniających i przybliżających różne epoki historyczne. Można ją pobrać bezpłatnie poprzez stronę: wawel.krakow.pl.