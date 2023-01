Kraj w skrócie

NIEKONSTYTUCYJNA

Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym, co ma pozwolić na zakończenie sporu PiS z Komisją Europejską i odblokowanie pieniędzy z KPO. Podczas głosowania doszło do rozłamu zarówno w łonie rządu („Nie zamierzamy oddawać władzy Donaldowi Tuskowi i tej zgrai kolaborantów niemieckich” – grzmiał Zbigniew Ziobro, choć Mateusz Morawiecki nawoływał do „trudnego kompromisu”), jak opozycji: przeciw niekonstytucyjnej ustawie była Polska 2050, a PO wstrzymała się od głosu („powrót rządów prawa w Polsce będzie możliwy po wygranych wyborach” – tłumaczył Tusk).

NIEPROFESJONALNA

„Nigdy telewizja publiczna nie była tak profesjonalna, jak jest dzisiaj, tylko profesja, jaką się zajmuje, jest niszczeniem na zlecenie władzy przeciwników politycznych tej władzy. I robią to perfekcyjnie, są tak profesjonalni, że tylko pozazdrościć” – powiedział Donald Tusk. Telewizja publiczna nadała tę wypowiedź w postaci: „Nigdy telewizja publiczna nie była tak profesjonalna, jak jest dzisiaj”.

NIEZASTĄPIONA

Profesjonalna jest również Janina Goss (na zdjęciu): zasiadająca już w przeszłości w radach nadzorczych TVP czy Polskiego Radia, PGE czy BOŚ, przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego tym razem znalazła się w radzie nadzorczej Orlenu.