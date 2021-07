Kraj w skrócie

PROKURATOR

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa NIK Mariana Banasia. Podlegli Ziobrze śledczy chcą postawić Banasiowi kilkanaście zarzutów, m.in. podanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych, a CBA zatrzymała jego syna. Ostatnimi czasy NIK kierował do prokuratury doniesienia w sprawie działań Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego, zajmuje się też resortem Zbigniewa Ziobry.

RZECZNIK

Nowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek (na zdjęciu) złożył ślubowanie przed Sejmem. Profesor UW i kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji tej uczelni został wybrany przy szóstym podejściu.

PREZES

Parlament wybrał także nowego prezesa IPN: został nim dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i autor szeregu kontrowersyjnych korekt w tamtejszej wystawie stałej.

PRZEWODNICZĄCY

Nowy lider PO Donald Tusk zmienia władze partii (Borys Budka wrócił na stanowisko szefa klubu parlamentarnego) i zwiększa jej zaplecze: w ostatnich sondażach zdobywa po dwadzieścia kilka procent poparcia, odbierając część elektoratu Polsce 2050 Szymona Hołowni.