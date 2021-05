Kraj w skrócie

WÓDZ PRZEMÓWIŁ

„Chcę, żeby to było jasno powiedziane: to była moja osobista decyzja, by spróbować skorzystać z doświadczenia bawarskiego i kanadyjskiego w organizacji takich głosowań” – powiedział Jarosław Kaczyński o nieudanych wyborach korespondencyjnych w wywiadzie dla „Sieci”. W innej z serii rozmów publikowanych w tych dniach, pytany przez „Wprost” o prawo antyaborcyjne prezes PiS powiedział: „Wiem, że są ogłoszenia w prasie, które każdy średnio rozgarnięty człowiek rozumie i może sobie taką aborcję za granicą załatwić, taniej lub drożej”.

MISTERNY PLAN

„Plan był taki: pozbawiony głosów ziobrystów, eurosceptycznych konfederatów i wsparcia zjednoczonej opozycji Jarosław Kaczyński przegrywa kluczowe głosowanie nad ratyfikacją Krajowego Planu Odbudowy, nie wytrzymuje, wpada na sejmową mównicę, zaczyna krzyczeć i dochodzi do przesilenia” – usłyszeli dziennikarze „Newsweeka” od wysoko postawionego polityka opozycji.

RUCHY TRANSFEROWE

Trudno się dziwić, że ta ostatnia ulega dekompozycji: szeregi PO opuściła Róża Thun. Na razie nie wiadomo, czy europosłanka przystąpi do Polski 2050 Szymona Hołowni, podobnie jak dysydent z klubu PiS, b. minister zdrowia Wojciech Maksymowicz.