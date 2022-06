Kolorowa czapka. Jak proboszcz ze Szczyrku rozruszał ewangelicką parafię

Za ostatnimi domami Szczyrku u podnóża Przełęczy Salmopolskiej stromy podjazd prowadzi do drewnianego budynku plebanii i murowanego kościółka ewangelickiego. Jest sobota. Przed plebanią grupa młodzieży ewangelickiej z Rybnika słucha ostatnich wskazówek przed pieszą wycieczką po okolicznych groniach.

Młodzi ruszają w góry, a my z proboszczem schodzimy do przeszklonej werandy. – Musisz rozruszać tę parafię – tak mi powiedział ponad trzydzieści lat temu biskup Jan Szarek, gdy kierował mnie tu do pracy duszpasterskiej. No i mamy tu duży ruch do dziś – śmieje się ks. Jan Byrt.

Ówczesny biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego powierzył mu funkcję proboszcza pomocniczego parafii ewangelickiej w Białej z siedzibą w Szczyrku Salmopolu. Ze swym przełożonym umawiał się na pięć lat. Pracuje do dziś.

Urodził się w Wiśle na Parteczniku, niedaleko domu,...