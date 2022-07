Kołacz. Felieton rabinki Małgorzaty Kordowicz

Zostało to odnotowane w traktacie mądrościowym tymi słowy: „Jeśli nie ma mąki, nie ma Tory”. Można też półżartem stwierdzić, że jeśli jest mąka (zwłaszcza chlebowa) i zagniatamy już ciasto – to dopiero będzie Tora! Co mam na myśli?

Na razie Najwyższy syci manną przemierzające pustynne bezdroża Dzieci Izraela, tak jak zapowiedział: „Oto spuszczę wam deszczem chléb z nieba” (Wj 16, 4; Cylkow). Codziennie na każdego czeka jego porcja – poza sobotą, albowiem począwszy od pierwszego pustynnego piątku, w którym „zebrali chléb w dwójnasób, po dwa omery na każdego” (wers 22), mają przyrządzać „to, co przyniosą, a będzie podwójną ilością tego, co zbierać będą codziennie” (wers 5). Kiedyś jednak Izraelici wejdą do Kanaanu i zaczną „pożywać chleb tej ziemi” (Lb 15, 19). Wówczas zacznie obowiązywać przykazanie: „Jako pierwocinę ciasta waszego zbierajcie kołacz [hebr. chala] na...