Kate Bush: Burza na wzgórzach

W historii rocka i popu rzadko zdarzają się tak spektakularne powroty. Oto Kate Bush – znana z programowego ignorowania wyścigu śpiewających celebrytów, artystka tyleż legendarna, co nieobecna – zgarnęła całą pulę.

W konkursie na „najdłuższy odstęp czasowy między jedynkami na listach przebojów” zdeklasowała Toma Jonesa, a w dyscyplinie „najstarszy wykonawca na miejscu pierwszym” pokonała Cher, z tym, że w przypadku naszej bohaterki nie był to wynik trzymania ręki na pulsie epoki czy paktu z bogami chirurgii plastycznej, lecz pojawienia się piosenki „Running Up That Hill” z 1986 r. w serialu Netfliksa. W czwartym sezonie „Stranger Things” utwór Kate Bush stanowi emocjonalny emblemat jednej z postaci. A ona sama kończy właśnie 64 lata.

Autorka

Catherine Bush urodziła się 30 lipca 1958 r. w hrabstwie Kent, w Anglii, jako dziecko chirurga i pielęgniarki o...