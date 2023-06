Szaman Putina. Skąd wziął się nowy „głos specoperacji”

Na samym początku lat 80. ubiegłego wieku w niedzielne popołudnia emitowano w peerelowskiej telewizji serial „Decydujący front”. Rozpoczynała go pieśń „Wstawaj, strana ogromnaja / wstawaj na smiertnyj boj”, po której hollywoodzki gwiazdor, Burt Lancaster (rzecz kręcono w sowiecko-amerykańskiej kooperacji na użytek amerykańskiego widza) tłumaczył Polakom, jakie to mieli szczęście będąc wyzwolonymi przez Rosjan. Licho wie, czy to pieśń Aleksandrowa tak nas natchnęła, grunt, że w sierpniu 1980 r. stanęły kopalnie, stocznie i huty, a ruska para poszła w polski gwizdek.

Szkoda jednak nawet wyliczać dowody tworzenia światowej mody na Rosję, dla której tak wiele zrobili lewicowi filozofowie, filmowcy i pisarze, z odpowiednio spreparowanymi Dostojewskim, Czechowem, Teatrem Bolszoj, gwiazdami baletu czy piosenkami takimi jak „Nathalie” Gilberta Bécauda.

Dla wnikliwszych...