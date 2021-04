Kapitan Ameryka

Pod koniec „Mostu szpiegów” w reżyserii Stevena Spielberga (2015) amerykański prawnik grany przez Toma Hanksa wraca do domu po wypełnieniu misji dyplomatycznej w Berlinie Wschodnim. Mija pochłoniętą wiadomościami telewizyjnymi rodzinę i idzie na górę. Kiedy po chwili żona bohatera zagląda do pokoju, on leży plackiem w ubraniu na łóżku; jego stopy zwisają z materaca. Spielberg celebruje ten moment – kilkanaście długich sekund, w których skarb narodowy Ameryki śpi po wycieńczającej podróży do obcego kraju.

Oto wreszcie Tom Hanks jawi się nam jako człowiek zasługujący na bezwarunkowy odpoczynek, który czeka na niego po przekroczeniu progu domu. Zdecydowana większość jego ekranowych przygód to bowiem ciągły ruch i tułaczka – wymuszona lub dobrowolna ucieczka z amerykańskich przedmieść. Widać ten kontrast w „Kapitanie ­Phillipsie” (2013) Paula Greengrassa. Jedno cięcie przenosi nas...