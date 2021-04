Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie” – tak brzmi swoiste podsumowanie pierwszych pięciu rozdziałów Dziejów Apostolskich (Dz 5, 42). Warto pokusić się jednak o tłumaczenie dosłowne i zachowujące oryginalny szyk zdania, nawet jeśli okaże się daleko mniej zgrabne: „Każdego dnia w świątyni i po domach nie ustawali, nauczając i ogłaszając Jezusa Chrystusa [jako] Dobrą Nowinę”.

Po co ten zabieg? Po to, by nie rozminąć się z intencją tak św. Łukasza, jak i apostołów, o których opowiada. Łukasz jest precyzyjny. Nie mówi: głosili nowinę o Jezusie Chrystusie; mówi: głosili Jezusa Chrystusa. W centrum nauczania i ewangelizacji jest Osoba, nie doktryna, nie opowieść (w tym samym kluczu św. Paweł pisze do Efezjan: „Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa”; Ef 4, 20).

Chrześcijanin uczy/uczy się Jezusa Chrystusa, a...