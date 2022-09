Jak się człowiek uprze

Ormiański Jezus ma być wysoki na 33 metry – tyle ile lat żył na ziemi – a dodatkowo stanie na ponad 40-metrowym cokole. Będzie więc prawie dwukrotnie większy od żelbetowego Króla Świata ze Świebodzina z 2010 r. i najsłynniejszego, Odkupiciela z Rio de Janeiro, rocznik 1931. Jezus brazylijski wznosi się wyżej do nieba niż świebodziński, ponieważ stoi na wierzchołku mierzącej 710 metrów góry Corcovado (Garbus), wznoszącej się nad Rio de Janeiro. Świebodzin stoi na równinie, niespełna sto metrów nad poziomem morza. Jezus ormiański stanie zaś na szczycie góry Hatis, na wysokości ponad 2,5 tys. metrów. Zostanie też pokryty fosforem, co sprawi, że będzie świecił. W ciemnościach widać go będzie jeszcze lepiej niż za dnia.

66-letni Gagik Carukjan jest obecnie politykiem i człowiekiem interesu. Uważany za jednego z najbogatszych – sam twierdzi, że jest najbogatszy – w kraju, z...