Horoskop szczepień

Teorie spiskowe dotyczące obrastania bujnym włosiem po zaszczepieniu przeciw koronawirusowi przerobiono już na całym ziemskim globie. Część płaskoziemców przyczaiła się w niemym proteście przeciwko wakcynacji, ale część głośno protestuje i rozrabia. W Rosji grono przeciwników szczepień okazało się wyjątkowo liczne. Z różnych powodów Rosjanie nie chcą się szczepić. Jedni, bo nie ufają propagowanym przez władze rodzimym szczepionkom ze Sputnikiem V na czele. Inni, bo w ogóle nie chcą szczepienia w obawie o zdrowie swoje i rodziny, nie wierzą w zapewnienia o braku skutków ubocznych. Jeszcze inni, bo negują skuteczność rosyjskich szczepionek i czekają na możliwość zaszczepienia się zagranicznymi preparatami. Mimo że władze chełpliwie podkreślają, że Sputnik był pierwszy na świecie i do masowych szczepień w Rosji przystąpiono na początku tego roku, do końca lipca zaszczepiło się dwiema dawkami niespełna 18 procent ludności, jedną dawką – 25 procent.

Tymczasem koronawirus nie śpi. Od półtora miesiąca liczba rejestrowanych zakażeń w Rosji wypłaszczyła się na wysokim poziomie 22-25 tys. nowych przypadków na dobę. Każdego dnia umiera średnio około ośmiuset osób. Ciekawe, że oficjalne statystyki zatrzymują się tuż przed tym magicznym progiem – rekordowa dobowa liczba zgonów wynosi 799, w innych dniach niewiele mniej. Nieoficjalnie w mediach społecznościowych kolportowane są przypuszczenia, że zgonów jest o wiele więcej. Ale nawet te oficjalne dane są przerażające. Przez chwilę informacje o wzbierającej trzeciej fali spowodowały wzrost zainteresowania szczepionkami, ale nadal był to wzrost zbyt mizerny, aby mówić o przełamaniu tendencji.

W tej sytuacji władze imają się różnych sposobów, aby zmusić lub zachęcić wątpiących do przyjęcia preparatu. W niektórych regionach wprowadzono częściowo obowiązek zaszczepienia się dla pewnych grup zawodowych (m.in. usługi, szkolnictwo, służba zdrowia). I przystąpiono do metod niekonwencjonalnych.

W telewizji pojawiła się reklama, w której biorą udział zawodowe wróżki. Odmawiają klientce wróżenia, twierdząc, że przyszłość jest zamazana, zamknięta dla ich geniuszu przewidywania. Ale podpowiadają jedyny sposób zapewnienia dobrej przyszłości: zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi. Wróżbici i jasnowidzący dla ogromnego segmentu społeczeństwa są wyrocznią, reklama jest obliczona na dotarcie do tej grupy. Zostańmy jeszcze na chwilę w kręgu telewizyjnej magii. Stacja 1tv od lat nadaje program pomagający kojarzyć pary „Weźmy i się pobierzmy” (Давай поженимся), w gronie wspierających rozważania o celowości ożenku z tą czy inną gracją jest astrolożka Wasilisa Wołodina. Program jest popularny, występująca w nim specjalistka od gwiazd również. Kilka tygodni temu Wołodina w wywiadzie dla agencji RIA Novosti przyznała się, że wybrała datę szczepienia, kierując się tym, co powiedziały jej gwiazdy. Wzbudziło to zainteresowanie, które astrolożka postanowiła przekuć w sukces finansowy. Na swoim profilu na Instagramie zareklamowała kalendarz z horoskopem dla klientów, którzy chcą dobrać odpowiedni termin zastrzyku do swojego znaku zodiaku. Usługa „Indywidualny astro-kalendarz bezpiecznych szczepień” zyskała momentalnie tysiące zwolenników i chętnych. Każdy może się zgłosić i za jedyne 2300 rubli otrzymać kalendarium dni szczepiennych i nieszczepiennych. Gwiazdy patrzą na nas i widzą, kiedy mamy przyjąć szczepionkę, wiadomo.

Osoby obdarzone umiejętnościami paranormalnymi, zdolne przewidywać przyszłe wypadki, rozrysowywać mandale i stawiać horoskopy mają w związku z pandemią pełne ręce roboty. Na początku lipca w Petersburgu odbyło się wielce uczone forum astrologów, poświęcone metodom walki z koronawirusem na podstawie analizy ruchu planet i innych ciał niebieskich. Nie wszyscy uczestnicy byli przekonani co do istnienia niebezpiecznego wirusa – np. były osobisty astrolog Borysa Jelcyna, Michaił Lewin, stwierdził, że pandemia to histeria elit, która zakończy się w styczniu 2022 r. I w ogóle trzeba nam wiedzieć, że wszystko, co się dzieje nie tak na świecie, wynika z koniunkcji Saturna z Plutonem w ósmym domu. Każde astrologiczne dziecko o tym wie. Mistrz rosyjskiej astrologii Paweł Głoba z kolei tłumaczył, że całe nieszczęście wzięło się z opozycji Białego i Czarnego Księżyca. A Czarny Księżyc w znaku Barana to nieomylny znak globalnych kłopotów.

O wywiad z astrologami zabiegają popularne gazety. „Moskowskij Komsomolec” pytał o koronawirusa astrolożkę Olgę Grankiną. Zamiast psuć sobie oczy, wpatrując się w okular mikroskopu i rozbierać na czynniki pierwsze budowę wirusa, można popatrzeć w gwiazdy. Według pani Olgi, covidem zawiaduje jedenasta planeta Układu Słonecznego, której po prostu jeszcze nie odkryto. Ale jak tylko zostanie odkryta, zaraz się wiele rzeczy wyjaśni. Tymczasem trzeba się zadowolić horoskopami, które pomogą Pannom znaleźć bezpieczną przystań i nie zachorować na covid, a Rakom odradzą szczepienie w sierpniu. Wielu popularnych jasnowidzów na swoich stronach internetowych udziela zbawiennych rad dla Lwów czy Bliźniąt, aby wstrzymały się na razie ze szczepieniem. Natomiast astrolożka Swietłana Rassuszyna z Instytutu Psychologii Astrologii głosi, że szczepić powinny się wszystkie znaki, i to już. Kto ma rację? Czy zwykły człowiek może to sam rozstrzygnąć? A może trzeba z tym jednak iść do wróżki.