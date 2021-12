FRANCJA I SOLIDARNOŚĆ

„Solidarność” i walka o godność człowieka zjednały jej wielką sympatię w całej Europie, a w szczególności w moim kraju, Francji, gdzie prawa człowieka są centralnym punktem odniesienia w rozważaniach o historii. Ze wzruszeniem wspominam wielkie spontaniczne zgromadzenie w sercu Paryża na znak poparcia dla społeczeństwa polskiego w nocy 13 grudnia 1981 roku i to, jak zapaliliśmy świece i śpiewaliśmy na ulicy, aby pokazać naszą solidarność z polskim narodem.

Dziś, czterdzieści lat później, gdy Francja przygotowuje się do objęcia na kilka miesięcy rotacyjnego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, wydaje się nam ważne, aby uhonorować działania i mobilizację tak różnych osób na rzecz „Solidarności” i polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Mobilizacja ta była spontaniczna, zdecentralizowana, z ponad 300 komitetami poparcia dla Polaków, które powstały w całej Francji. Udało im się przesłać do Polski znaczną pomoc humanitarną, niemożliwą do precyzyjnego określenia i oszacowania, gdyż była ona stosunkowo dyskretna i anonimowa. To właśnie tym anonimowym ludziom chcemy dzisiaj złożyć hołd, ponieważ oni również przyczynili się do stworzenia naszej Europy, Europy opartej na wzajemnej pomocy i solidarności.

FRÉDÉRIC BILLET, ambasador Francji