Dzisiejsze wynalezienie koła. Felieton Stanisława Mancewicza

Nie bądźmy dziećmi i przestańmy gonić w piętkę. Owszem, zgoda, czas kanikuły skłania nas raczej – dla przykładu – do motywowanych fizjologicznie porywów serca, do brykania, nadużywania alkoholu, do lekkomyślnych wydatków na pamiątki bądź lody, do niepohamowanego zjadania schabowych z kapustą w przydrożnych barach, do tańców na świeżym powietrzu, do grzybobrań, wędkowania i, rzecz jasna, zwiedzania starówek nowych miast. Są to w lipcu ruchy i odruchy zrozumiałe, trzeba się jednak mimo to skupić i w miarę możliwości spoważnieć.

Zamiast śmiać się i żartować z porad ludzi dzisiejszej władzy, porad dotyczących sposobów na przeżycie najbliższej jesieni, zimy i przednówka, wsłuchajmy się w to, co mówią, i popatrzmy na reakcje. Należy więc – apelują – zbierać chrust, mniej jeść i mniej wydawać. To mówią dziś głośno premier krajowy i jego ministrowie. Nie spotkaliśmy żadnej serio oceny...