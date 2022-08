Dzień dziecka. Czy zajęć dodatkowych może być za dużo

W kwietniu Natalia wzięła do ręki kalendarz i czarnym markerem wymazała wszystkie wtorki do końca roku szkolnego. To był najbardziej wypełniony dzień w jej tygodniu, po szkole miała jeszcze lekcje pianina i gimnastykę. Wracała o godzinie dziewiętnastej i odrabiała prace domowe. We wtorek Natalia miała zazwyczaj tylko pół godziny dla siebie i zamiast zabawy wybierała oglądanie filmów na YouTubie. Nowy rok szkolny nie zapowiada się lepiej. Grafik Natalii znowu będzie szczelnie wypełniony. Dziewczynka ma 8 lat, chodzi do prywatnej szkoły w Warszawie, a jej rodziców można uznać za ludzi sukcesu – ojciec jest wicedyrektorem banku, mama pracuje w koncernie farmaceutycznym.

– Jesteśmy świadomi, że Natalia ma dużo zajęć, że odczuwa stres, ale nie chcemy, żeby została w tyle, wszystkie dzieci w jej klasie tak funkcjonują – przyznaje Sylwia, mama dziewczynki. – Tłumaczymy jej, że jeśli...