Dwie Siostry

Halina zapamiętała lniane woreczki. Matka uszyła je na długo przed wysiedleniem. Zapakowała do nich wysuszony na piecu chleb i cukier.

To ostatnie chwile, gdy rodzina Agnieszki i Jana Kapłonów jest w komplecie. Aniela, lat 13, szczupła i milcząca. Ola, 11 lat, kuleje. Wścibska i zaradna ­Halina, lat 9. Janka, uparta i skryta 7-latka. Blondynka Marysia, lat 4. I półtoraroczna Zosia, jeszcze przy piersi matki.

Niemcy przychodzą do Wierzbia, wioski w powiecie zamojskim, 12 grudnia 1942 r. Furmankami zawożą wszystkich do Łabuń, a stąd samochodami ciężarowymi do obozu przejściowego w Zamościu. Akcja jest częścią działań realizowanych w ramach Generalnego Planu Wschodniego: według wytycznych ­Heinricha Himmlera Zamojszczyzna ma zostać oczyszczona z Polaków i skolonizowana przez Niemców, przesiedlonych tu z Besarabii, Ukrainy, Bośni, Serbii i Słowenii.

Halina

...