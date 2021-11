Doktor Jedności

W Liście do Florinusa – cytowanym przez Euzebiusza z Cezarei w „Historii kościelnej” – Ireneusz z Lyonu wspomina swoje dzieciństwo, podczas którego przyswajał z zachwytem naukę chrześcijańską głoszoną przez Polikarpa, ucznia św. Jana Apostoła: „Lepiej pamiętam te czasy niż niedawne zdarzenia, bowiem doświadczenia z dzieciństwa rozwijają się razem z duszą i zrastają z nią do tego stopnia, że mogę nawet wskazać miejsce, gdzie siadał i przemawiał błogosławiony Polikarp, jak wychodził i wchodził, jaki był jego tryb życia i sylwetka ciała, jak przemawiał do ludu, jak opowiadał o swoich kontaktach z Janem i innymi, którzy widzieli Pana, jak przypominał ich słowa i to, co od nich słyszał o Panu, o Jego cudach, o nauce, tak jak Polikarp opowiadał to, co przejął od naocznych świadków Słowa Życia. (...) Przechowałem to w pamięci, nie na kartach, ale w swoim sercu”.

Gdy więc wielu jego...