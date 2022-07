Dokąd leci Lewandowski

Bogu niech będą dzięki. Bogu oraz prezydentowi Barcelony, panu Joanowi Laporcie, prezesowi Bayernu, panu Oliverowi Kahnowi oraz dyrektorowi sportowemu tego klubu, panu Hasanowi Salihamidziciowi i last but not least agentowi Roberta Lewandowskiego, panu Piniemu Zahaviemu, bo wszyscy oni sprawę przeprowadzki kapitana reprezentacji Polski z Bawarii do Katalonii załatwili względnie szybko.

Jeszcze parę tygodni podgrzewania atmosfery, a znaleźlibyśmy się na krawędzi takiego kryzysu w stosunkach polsko-niemieckich, jakiego nie byliby w stanie wywołać panowie Hupka, Czaja, Kowalski i Mularczyk razem wzięci. Normalne w świecie futbolu biznesowe negocjacje, skomplikowane zwłaszcza w przypadku supergwiazd tego formatu, niebędących w dodatku pierwszej młodości i podpisujących zapewne ostatnią wieloletnią umowę w życiu, a także normalna dbałość o interesy klubu, który w ostatnich...