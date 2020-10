Dni w piwnicy

Ulice opustoszały. Życie Stepanakertu, stolicy regionu Górskiego Karabachu, przeniosło się do piwnic. Ci z Ormian, którzy nie opuścili miasta, w piwnicach chowają się przed pociskami, które na miasto miota wroga artyleria, oraz przed rakietami, które spadają z nadlatujących po cichu dronów.

W jednej z takich piwnic pomieszkuje wspólnie osiem kobiet, w wieku od 35 do 85 lat. Gotują to, co zostało im z zapasów, lub to, co przyniosą wolontariusze. Już kiedyś wszystkie przeżyły wojnę – było to ponad 25 lat temu. Jedna straciła na niej męża, druga syna. Po latach wróciły do tej samej piwnicy. A ich mężczyźni znów poszli na front.

Dni w piwnicach wyglądają podobnie. Obudzeni, cywile nasłuchują odgłosów wojny – artylerii, dronów, alarmów. Jeśli będzie głośno, przeczekają. A jeśli akurat będzie cicho, spróbują wyjść i dostać się do swoich mieszkań. O ile będzie prąd i woda,...