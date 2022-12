Dłuższe wyroki, ale bez resocjalizacji: co zmienia nowelizacja Kodeksu Karnego

Prezydent podpisał ustawę zaostrzającą wyroki za najcięższe przestępstwa. Pojawi się m.in. kara bezwzględnego dożywocia dla sprawców trwale niebezpiecznych dla społeczeństwa, a najwyższym wyrokiem będzie 30 lat (kara 25 lat zostanie zlikwidowana). Zwiększono też odpowiedzialność za przestępstwa seksualne i pedofilię, np. za gwałt ze szczególnym okrucieństwem sprawca może pójść do więzienia nawet na 30 lat; dotychczas maksymalnym wyrokiem było 15. Wydłużono również okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat.

Nowelizacja kodeksu karnego zakłada też fundamentalną zmianę w karaniu przestępstw drogowych. Kierowca złapany na jeździe po pijanemu straci samochód, jeśli w jego krwi znajdzie się co najmniej 1,5 promila alkoholu, niezależnie od tego czy będzie sprawcą wypadku, czy nie. Ważną zmianą jest też podwyższenie kwoty – z 500 do 800 zł – po przekroczeniu której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem.

CZYTAJ TAKŻE: Przymknięte oko sprawiedliwości - w polskim więzieniu wszystko jest możliwe

Niektóre z zatwierdzonych przez Andrzeja Dudę zmian budzą ogromne protesty. Z pozoru odpowiadają one oczekiwaniom społecznym, jednak od lat wiadomo, że w Polsce problemem nie jest wysokość kar zapisanych w kodeksie, ale ślimaczące się procesy i łaskawość (nielicznych) sędziów. Ostrzejsze zapisy nie zmienią też najważniejszego problemu: polskie więzienia nie resocjalizują skazanych, a wielu z nich po wyjściu na wolność de facto nie wraca do społeczeństwa, lecz popełnia jeszcze gorsze przestępstwa. I dlatego przeciwko ustawie protestuje Naczelna Rada Adwokacka, uznając zmiany za przejaw populizmu cofającego nas do czasów PRL, i zauważając, że oprócz surowszych kar za najcięższe zbrodnie, nowelizacja podwyższa je przy okazji za wiele innych przestępstw.

CZYTAJ TAKŻE: Prof. Włodzimierz Wróbel, specjalista od prawa karnego: Przestępczość w Polsce maleje nieprzerwanie od ponad dekady, ale rząd woli zaostrzać kary, podsycając poczucie zagrożenia. Bo zarządzanie emocjami to świetne narzędzie socjotechniczne.