Dług spowszedniał

Czy w dobie kryzysu po świecie finansów poruszamy się z tym samym moralnym kompasem, którego używaliśmy przed pandemią? Sprawdzili to autorzy tegorocznej edycji badania „Moralność finansowa Polaków”, przeprowadzonego przez zespół prof. Anny Lewickiej-Strzałeckiej.

89,9 proc. badanych uważa, że dług to zobowiązanie moralne. W porównaniu z wynikami z pierwszej edycji ankiety, przeprowadzonej w 2016 r., udział respondentów podzielających taką opinię spadł jednak aż o 6,6 pkt. proc. W gronie tych, którzy nie zgadzają się z tą oceną, przybyło głównie (z 1,4 do 6,7 proc.) respondentów mających trudności z odpowiedzią. Polski stosunek do długu powoli się relatywizuje – bo czy niemoralne jest np. stawianie dobra dzieci wyżej od kredytu, którego nie można spłacać po niezawinionej utracie pracy? 46,2 proc. badanych nie widzi też nic złego w oszukiwaniu instytucji finansowych – wiedziona przekonaniem, że one również oszukują klientów. ©℗