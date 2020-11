Czuła narratorka i lista przebojów

Teatr współczesny podchodząc do dawnej powieści wydaje się myśleć raczej: „co mogę z tobą zrobić?” niż: „co ty możesz mi powiedzieć?”. Nowe inscenizacje „Potopu” Henryka Sienkiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej dobrze pokazują różnice między tymi postawami.

Obie są – każda na swój sposób – ofiarami pandemii. Premiera „Nad ­Niemnem” w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyła się tuż przed pierwszym lock­downem, więc mało kto przedstawienie wówczas zobaczył. Kolejne pokazy miały miejsce właściwie już podczas wakacji, a tytuł powrócił na afisz dopiero we wrześniu. Nie wiadomo, czy wobec drugiego lockdownu spektakl w ogóle będzie w najbliższych miesiącach pokazywany. Nie wiadomo, czy będzie mógł wyjechać choćby na najważniejsze krajowe festiwale, gdzie powinna go zobaczyć jak największa liczba widzów. Zamiast stać się wielkim i głośnym wydarzeniem, na co z pewnością...