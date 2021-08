Co się posłom należy?

Posłowie – a jest ich 529, przyznali sobie po prawie 60 tys. dolarów na kupno nowiuśkich samochodów za publiczne pieniądze. Swoich obecnych reprezentantów wybrali na początku roku.

„Tak, to prawda – powiedział Chris Obore, odpowiadający w parlamencie za sprawy informacji i komunikacji. – Te pieniądze się im należą. Zgodnie z tradycją każdy poseł ma prawo, żeby raz na pięć lat kupić na koszt państwa samochód. Służbowe samochody dostali posłowie z parlamentu poprzedniej kadencji i jeszcze wcześniejszej, nie ma tu nic do ukrycia. W innych krajach też tak to działa”.

Poza służbowymi samochodami po 60 tys. dolarów posłom przysługują comiesięczne diety w wysokości ponad 3 tys. dolarów i drugie tyle tytułem zwrotu kosztów za czynsz, prowadzenie biura poselskiego, bilety lotnicze i paliwo na służbowe podróże...