Boko haram, czyli ten paskudny Zachód

Tym razem wszystko skończyło się dobrze. Równo tydzień temu nigeryjskie wojsko uwolniło 344 chłopców uprowadzonych podczas nocnego zajazdu na publiczną szkołę z internatem w mieście Kankara, położonym w stanie Katsina na północy kraju. Porwani uczniowie spędzili w niewoli tylko siedem dni, wszyscy zostali uwolnieni, nikt nie odniósł poważniejszych ran ani obrażeń.

Chłopcy z Kankary, dziewczęta z Chiboku

Ich koleżanki z chrześcijańskiej szkoły w mieście Chibok w północno-wschodnim stanie Borno nie miały tyle szczęścia. Na ich szkołę z internatem również napadli uzbrojeni partyzanci i zabrali ze sobą do buszu prawie trzysta dziewcząt. Działo się to w kwietniu 2014 r. i do dziś jedna trzecia z porwanych uczennic nie odzyskała wolności. Nie wiadomo nawet, czy żyją. Niektóre przyjęły w niewoli islam, inne zostały wzięte przez partyzantów za żony, a jeszcze inne zmuszono do...