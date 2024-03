Nigeria: Polowania na dzieci

Kilka dni później zadzwonili do Jibrila Gwadabe, przedstawiciela rodowej starszyzny z Kurigi. Zapowiedzieli, że uwolnią zakładników, jeśli otrzymają za nich miliard naira okupu. Miliard naira to ponad 600 tysięcy dolarów. Porywacze zagrozili, że jeśli do końca marca nie otrzymają pieniędzy, pozabijają wszystkich zakładników. Prezydent Nigerii Bola Tinubu odparł na to, że nie zapłaci im ani grosza, a jego żołnierze uwolnią jeńców i surowo ukarzą ich prześladowców.

W ciągu kilku kolejnych dni motocyklowe gangi handlarzy „żywym towarem” napadły na kilka innych szkół i wiosek w stanach Kaduna oraz Sokoto i wzięły do niewoli prawie dwustu kolejnych zakładników (kilkunastu zostało w następnych dniach uwolnionych przez żołnierzy).

Prawie pół tysiąca kobiet i dzieci zostało uprowadzonych w marcu także w stanie Borno, położonym na północnym wschodzie, na brzegach wysychającego jeziora Czad. To matecznik nigeryjskich dżihadystów ze zbrojnego ugrupowania Boko Haram, które od kilkunastu lat toczy nad jeziorem świętą wojnę przeciwko armiom Nigerii, Nigru i Kamerunu. W potyczkach zbrojnych, zamachach bombowych, operacjach pacyfikacyjnych i pogromach w Borno, a także sąsiednich stanach Yobe i Adamawa zginęło już prawie 40 tys. ludzi, a ponad 2 miliony straciło dach nad głową.

Ostatnio wojna na brzegach jeziora przycichła, dżihadyści wykrwawili się w bratobójczych sporach i walkach (w 2021 r. zginął m.in. sławny z okrucieństwa emir Boko Haram Abubakar Shekau), a wojsko spędziło wieśniaków (żeby zapewnić im bezpieczeństwo, ale też żeby odciąć partyzantów od wszelkiego wsparcia) do strzeżonych przez żołnierzy ogromnych uchodźczych obozów. W obozach jest może i bezpiecznie, ale bieda aż piszczy, a kobiety i dzieci wypuszczają się na okoliczne pola i do lasów w poszukiwaniu żywności i drewna na opał. Podczas takich właśnie wypraw wpadają do niewoli dżihadystów.

Dziewczęta z Chibok

Przed dziesięcioma laty partyzanci z Boko Haram dokonali najgłośniejszego porwania, uprowadzając uczennice ze szkoły z bursą w miasteczku Chibok w stanie Borno. Dżihadyści wzięli wówczas do niewoli 276 uczennic, które zabrali do obozowisk w lesie Sambisa, porastającym pogranicze między Nigerią i Kamerunem. Zamierzali rozdzielić je między sobą jako żony i wcielić do swoich oddziałów.

Porwanie dziewcząt z Chiboku poruszyło cały świat. Przywódcy Zachodu i Wschodu, Południa i Północy wyrażali swoje oburzenie i współczucie, domagali się uwolnienia zakładniczek i ukarania złoczyńców. Część uczennic została uwolniona, gdy pod presją świata władze Nigerii zostały zmuszone do ustępstw wobec porywaczy. Kilku zakładniczkom udało się uciec z niewoli, kilka w niej zginęło, a niektóre przystały do partyzantów. Do dziś nieznane pozostają losy prawie setki porwanych dziewcząt z Chiboku.