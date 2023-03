Berlin: miasto ekstremalnie dynamiczne. Subiektywny przewodnik po stolicy Niemiec

Tak często, jak tylko mogę, przekonuję czytelników „Tygodnika”, że wiele opinii na temat Niemiec to nie żadne stereotypy, tylko szczera prawda. Uwielbienie dla porządku, etos pracy, trzymanie się pieczołowicie tworzonych planów, dążenie do perfekcji – tak, to niezbywalne części niemieckiego charakteru. Jednak od każdej reguły zawsze znajdziemy odstępstwo. W przypadku Niemiec takim wyjątkiem jest Berlin.

Celebrowanie chaosu, anarchii i twórczego lenistwa urosło już nad Szprewą do wymiaru sztuki. To miasto jest tak odmienne od standardowego wyobrażenia Niemiec, że również dla samych mieszkańców tego kraju podróż do stolicy jawi się trochę jak odwiedziny dalekich i nieznanych zakątków świata.

W listopadzie 2022 r. berliński Sąd Konstytucyjny uznał za nieważne wybory do lokalnego parlamentu, przeprowadzone w tym landzie we wrześniu 2021 r. (Berlin jest jednocześnie i ...